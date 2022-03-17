Луховицкая ЦРБ получила экзоскелет для лечения пациентов

В отделении медицинской реабилитации ГБУЗ МО «Луховицкая ЦРБ» появился экзоскелет. С его помощью будут ставить на ноги пациентов с нарушенной двигательной активностью.

Еще около полугода назад экзоскелет испытывали на военном полигоне. Теперь он поступил в больницу. Новые технологии будут использовать, например, в тех случаях, когда человек попал в ДТП или перенес инсульт: устройство поможет восстановить двигательные функции тела.

По сути, это просто внешний каркас. Экзоскелет перенимает на себя часть нагрузки и запускает процесс лечения. Нервные окончания и мышцы постепенно «вспомнят» свое назначение за счет принудительного движения.

«Функции, заложенные в этот комплекс, помогают нам восстанавливать ходьбу по ровной поверхности, по лестнице. <…> И конечно, мы за счет этого экзоскелета можем увеличивать толерантность к физической нагрузке», — пояснил заведующий отделением медицинской реабилитации ГБУЗ МО «Луховицкая ЦРБ» Владислав Деханов.

В луховицкой больнице — один из двух подобных гаджетов. Второй находится Солнечногорске. Оба экзоскелета произведены в России.

Чтобы в ЦРБ его смогли использовать, четыре врача и несколько медсестер проходили дополнительное обучение. Инновационное лечение увеличит вероятность оздоровления пациента на порядок.

«Мы не можем добиться 100% восстановления, но на 80-70% пациента можем адаптировать, восстановить его двигательные функции, речевые, и, соответственно, качество жизни пациента будет намного лучше», — заметил Деханов.

Сегодня в Луховицах создают большое уникальное отделение реабилитации людей с нарушениями двигательной активности, появляется уникальное новое оборудование. Здесь смогут проходить восстановление не только жители Подмосковья, но и всей страны. Причем бесплатно.