Легко использовать на выезде. Луховицкая больница получила два портативных аппарата УЗИ

Новое медицинское оборудование по программе «Здравоохранение Подмосковья на 2019–2024 годы» поступило в Луховицкую центральную районную больницу. Это два портативных УЗИ-аппарата GE Logiq. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Инженер по медицинскому оборудованию и метрологии Луховицкой центральной районной больницы Антон Коновалов подчеркнул, что небольшие габариты и малый вес системы позволяют легко использовать ее на выезде. Кроме того, аппарат укомплектован тележкой с тремя активными портами для подключения датчиков, что позволяет полностью воспроизвести функционал полноценной стационарной системы для размещения в кабинете.

«В настоящее время УЗИ-аппараты введены в эксплуатацию. Медицинский персонал прошел инструктаж и обучение приемам работы на данном оборудовании», — рассказал Антон Коновалов.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Аппарат снабжен рядом инструментов для использования в анестезиологии и реанимации, офтальмологии, флебологии, ревматологии, маммологии, поддержки малоинвазивных вмешательств, спортивной медицине.

Портативный ультразвуковой сканер Logiq одинаково эффективно решает диагностические задачи при проведении сосудистых, кардиологических, акушерско-гинекологических исследований и исследовании поверхностных органов. Он позволяет легко работать с разными пациентами — от новорожденных до взрослых с лишним весом.

Аппарат снабжен рядом инструментов для использования в анестезиологии и реанимации, офтальмологии, флебологии, ревматологии, маммологии, поддержки малоинвазивных вмешательств, спортивной медицине.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Главврач Луховицкой ЦРБ Галина Пончакова сделала особый акцент на том, что новое диагностическое оборудование полностью исключает человеческий фактор, дает подробную карту исследуемой области и экономит много времени работникам больницы.

«Ультразвуковой сканер экспертного класса имеет широкую область применения. Он позволяет врачу выполнять несколько действий нажатием одной клавиши, упрощает процесс анализа. Качество визуализации намного выше, чем на тех аппаратах, которые были ранее», — пояснила Галина Пончакова.

Жительница Луховиц Марина Васильева довольна тем, что медучреждение округа получило современные УЗИ-аппараты. «Большое спасибо, что нашу больницу не оставляют без внимания, обновляют оборудование. Быстрый и правильный диагноз очень важно получить, когда беспокоишься за здоровье», — заметила Марина Васильева.