Лучшую зону отдыха выберут в лесах Подмосковья

Конкурс на лучшую рекреационную зону в лесу проведут в Подмосковье. Жюри оценят 19 претендентов и выберут победителя в августе.

Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов рассказал, что филиалы «Мособллес» самостоятельно выбирают дизайн территории и используют в качестве основного материала древесину. Благодаря этому зоны отдыха получаются самобытными и уникалными.

«Сейчас филиалы участвуют в конкурсе, который поможет определить самых креативных лесничих и самые необычные рекреационные места, расположенные на территории лесного комплекса», — отметил зампред правительства области Георгий Филимонов.

Результаты конкурса подведут уже в августе.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарков в Подмосковье. Облик 50 из них изменят по программе «Парки в лесу».