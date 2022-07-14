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    14 июля 2022, 12:11

    Лучшую зону отдыха выберут в лесах Подмосковья

    Александра Перепечаева

    Конкурс на лучшую рекреационную зону в лесу проведут в Подмосковье. Жюри оценят 19 претендентов и выберут победителя в августе.

    Лучшую зону отдыха выберут в лесах Подмосковья

    Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов рассказал, что филиалы «Мособллес» самостоятельно выбирают дизайн территории и используют в качестве основного материала древесину. Благодаря этому зоны отдыха получаются самобытными и уникалными.

    «Сейчас филиалы участвуют в конкурсе, который поможет определить самых креативных лесничих и самые необычные рекреационные места, расположенные на территории лесного комплекса», — отметил зампред правительства области Георгий Филимонов.

    Результаты конкурса подведут уже в августе.

    Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарков в Подмосковье. Облик 50 из них изменят по программе «Парки в лесу».