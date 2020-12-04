Лучшую управляющую организацию Подмосковья назовут 14 декабря

Голосование за лучшую практику управляющих организаций многоквартирных домов продолжается в Подмосковье. Итоги конкурса будут подведены 14 декабря, сообщили в пресс-службе МинЖКХ Московской области.

Второй этап регионального конкурса «Мой дом. Лучшая практика управления многоквартирным домом в Московской области» стартовал 30 ноября. На сайте тырешаешьжкх.рф размещены 17 отобранных практик для голосования жителями.

«Жители Подмосковья могут голосовать не только за саму практику управляющей организации, но и еще по пятибалльной шкале оценить оригинальность идеи, качество ее исполнения, инновационность и вовлеченность жильцов, для которых эти активности и были реализованы в 2020 году», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Во второй этап попали практики управляющих организаций, которые отобрала комиссия в составе представителей Министерства ЖКХ, Госжилинспекции и Ассоциации председателей советов МКД региона.

Практики, представленные на голосовании, размещены без указания городского округа и названия управляющей организации — чтобы выбор жителей был беспристрастным и основанным исключительно на качестве и пользе самой практики.

14 декабря по результатам голосования жителей будут подведены итоги конкурса и названы победители, занявшие первое, второе и третье место.