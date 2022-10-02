Лучшую шляпу года выбрали в музее «Горки Ленинские» | 360°

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Лучшую шляпу года выбрали в музее «Горки Ленинские»

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Четвертый фестиваль «Шапкофест» прошел в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры и туризма Московской области.

пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

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Семейный фестиваль «Шапкофест» проводят традиционно в «Горках Ленинских» в начале октября. Участники представили головные уборы, созданные своими руками. Самой маленькой участницей в этом году стала Анна Жирова, ей всего пять месяцев.

пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

Победителей определяло специальное жюри. В номинации «Лучшая шляпа» победила Наталья Муртищева, в номинации «Семейка в шляпе» — семья Ковалевых-Агаджанян.

пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

Также для гостей «Шапкофеста» подготовили мастер-классы, ярмарку и выставку-продажу головных уборов. Одной из наиболее популярных зон фестиваля стала фотостудия с историческим платьем — здесь желающие могли примерить накидку с пелериной, пальто-крылатку, труакар и винтажную шляпку.

пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

Для всех собравшихся прошел концерт. Завершился «Шапкофест» дефиле и церемонией награждения победителей.

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