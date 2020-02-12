Лучшую питьевую воду проведут жителям Андреевки

Воду лучшего качества в домах гарантируют жителям Андреевки городского округа Солнечногорск. Сейчас местные сети там активно подключают к централизованной системе «Мосводоканала».

Весь процесс подключения к системе пройдет в несколько этапов. Обеспечить чистой питьевой водой планируют порядка пяти тысяч жителей Андреевки. Сейчас к заключению с потребителями договоров на водоснабжение приступает «ИК ЖКХ». Завершат эти работы ориентировочно в середине марта.

«По поручению губернатора Московской области и главы городского округа Солнечногорск мы проводим работы по улучшению питьевой воды для наших граждан. Первый проект в Солнечногорье — территориальное управление Андреевка. Где-то через месяц будет открыт вентиль, и вода, ну, гораздо лучшего качества, что там скрывать, от „Мосводоканала“ из Москвы пойдет жителям», — сказал Сергей Егоров, заместитель главы г.о. Солнечногорск по вопросам ЖКХ.

Первый пробный запуск воды проведут в ночь с 12 на 13 февраля. Это сделают сразу в нескольких строениях жилого комплекса «Андреевский квартал» и других домах поселка. Накануне с местными жителями пообщалась представитель «Мосводоканала», ответив на волновавшие их вопросы.

В прошлом году качество воды улучшили более чем для 2,5 тысяч жителей Радумли. Там оборудовали специальные станции ее обесфторивания. В ближайших планах — подключение к московской воде домов в деревне Голубое и Госпиталя ветеранов войн.

Всего в 2020 году в Московской области построят и модернизируют 49 водозаборных узлов на территории 15 муниципалитетов. Это позволит обеспечить жителей качественной питьевой водой.