Подмосковье 20 ноября 2022, 16:57 Лучшую лыжную трассу Подмосковья открыли в Истре

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В деревне Головино городского округа Истра открылась лыжная трасса. Снег здесь вырабатывают с помощью пушек.

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Лыжная трасса в Головине под Истрой готова к использованию благодаря мощным снеговым пушкам, которые вырабатывают 105 кубометров снега в час.

«Мы включили пушки еще в понедельник, когда еще было ясное небо и светило солнце., но была минусовая температура. Основное условие чтобы из пушки получался снег­ — это отрицательная температура», — рассказал директор школы олимпийского резерва «Истина» Андрей Кулагин.

Пушка распыляет не снег, а воду. Она выходит из форсунок под давлением, смешиваясь со сжатым осушенным воздухом и, как только водяная пыль попадает в атмосферу, она замерзает и опадает на склон в виде снега.

На искусственном снегу кататься легче и приятнее. Даже на горнолыжных склонах, где проходят соревнования, трассы покрывают именно искусственным снегом. Лыжи производители делают подходящими именно для такого покрытия.

«Конечно, на искусственном будет легче. Он более плотный. Специально стреляют так, чтобы была высокая подушка и лыжи не доставали до асфальта и можно было удобно кататься», — отметила спортсменка школы «Истина» Алена Межевых.

В Головине есть склоны и для профессионалов, и для новичков. Кроме того, инвентарь здесь можно взять на прокат. Это единственная трасса в Подмосковье, которая работает с ноября по апрель.

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