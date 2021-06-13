Лучшую корову выбрали в Подмосковье

Лучшую корову Московской области определили в Ленинском городском округе. Моделей сельхоз-индустрии выбирали только из породистых.

Специалисты оценивали внешний вид коровы: туловище, конечности и обязательно вымя, которое должно быть венозным — это большой плюс. Тем не менее на конкурсе красоты для коров внешность — не главное. Важнее здесь соответствие стандартам.

«Мы же выбираем не самую красивую корову, а корову, которая соответствует максимально тем стандартам, которые заложены в породу», — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Коров специально весь день не доили, чтобы на конкурсе показать вымя во всей красе.

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