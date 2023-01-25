Подмосковье 25 января 2023, 21:39 Лучшую кормушку для птиц выбрали в Подмосковье

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В Московской области выбрали лучшую кормушку для птиц. Ее смастерили учащиеся школьного лесничества «Муравей» Рахмановской СОШ. Областной экологический конкурс «Мастерим кормушку» провели в рамках всероссийской акции «Покормите птиц зимой».

Победителями соревнования стали самые юные воспитанники «Муравья» Лиля Сухорукова и Валера Мокринский. Детей наградили грамотами Приокско-Террасного заповедника имени Заболоцкого и памятными призами.

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Также ребята побывали на экскурсии в заповеднике и своими глазами увидели зубров.

«Мы благодарим организаторов мероприятия за эмоции и впечатления, которые получили дети, посетив этот удивительный уголок Подмосковья», — поблагодарил организаторов старший участковый лесничий Аверкиевского участкового лесничества в Ногинске Сергей Лбов.

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