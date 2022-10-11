Лучшую бригаду скорой помощи выбрали в Подмосковье | 360°

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Лучшую бригаду скорой помощи выбрали в Подмосковье

Подмосковье

11 октября 2022, 17:17

Лучшую бригаду скорой помощи выбрали в Подмосковье

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Лучшую бригаду скорой помощи по итогам квартала выбрали в Подмосковье. Ей стали медики из Луховиц, рассказала первый зампред правительства региона Светлана Сригункова.

Определить лучшую бригаду помог опрос пациентов. Голосовой помощник связывался с жителями и просил оценить работу фельдшеров. За три месяца робот совершил почти 300 тысяч звонков.

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«По итогам с рейтингом 4,85 лучшей стала Луховицкая подстанция, а также определены лучшие врач, фельдшер, медицинская сестра и водитель. Все они получат денежную премию», — рассказала Светлана Стригункова.

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Опрос пациентов продолжится, и через три месяца в регионе вновь выберут лучшую бригаду.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал дополнительные премии медработникам в Подмосковье. Он сообщил, что такой запрос власти получали от врачей.

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