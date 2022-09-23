Лучшую бригаду скорой помощи в Подмосковье определят по результатам телефонного опроса | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 12:34 Поделиться Telegram

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Viber Лучшую бригаду скорой помощи в Подмосковье определят по результатам телефонного опроса

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В Подмосковье запустили автоматизированный процесс опроса пациентов о том, как работает в регионе скорая помощь. Помогать пользователям в этом будет голосовой помощник Светлана. Она связывается с пациентом, у которого на выезде была бригада, и просит оставить оценку ее работы.

Оценивать работу скорой помощи можно по пятибалльной шкале, где 1 балл означает «абсолютно плохо», а 5 — «отлично». Это сделано не только для удобства самих пользователей и выяснения ситуации, но и для того, чтобы в трудное время поддержать и самих медицинских работников.

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«На основании опроса будут определены лучшие по итогам работы сотрудники — врач, фельдшер, водитель, а также подстанция. Они получат денежную премию. Подведение итогов будет проводиться ежеквартально и ежегодно. В настоящий момент выполнено уже более 101 тысячи звонков, средний балл — 4,76», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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На основании результата опросов, которые будет проводить помощник Светлана, будет формироваться список врачей, которым все пользователи поставили оценку «отлично».

Ранее стало известно, что Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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