Подмосковье 07 февраля 2024, 13:53 Лучшую бригаду скорой помощи по итогам 2023 года определили в Подмосковье Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Отзывы пациентов о работе скорой помощи собирали в течение всего прошлого года в Подмосковье с помощью робота «Светланы». На основании полученных данных удалось определить лучших врача, фельдшера, медсестру и водителя.

«Важно поддержать сотрудников скорой помощи, ведь на них ложится большая нагрузка. Голосовой помощник в 2023 году выполнил почти 600 тысяч звонков, по результатам которых определены четыре победителя. Все они получили денежную премию», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Лучшими сотрудниками скорой помощи в прошлом году стали врач Щелковской подстанции Алла Григорьева, фельдшер Чеховской подстанции Оксана Серна, медсестра Домодедовской подстанции Татьяна Федотова и водитель Балашихинской подстанции Иван Концов.

В этом году автоматизированный опрос пациентов о работе скорой помощи роботом «Светланой» продолжится.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц региона новой техникой.

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