Подмосковье 22 апреля 2024, 20:54 Лучшую бригаду скорой помощи определили в Подмосковье Пресс-служба Минздрава МО

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Голосовой помощник Светлана, который обзванивает пациентов после визита сотрудников скорой помощи, помог определить лучшую бригаду медиков в первом квартале года. Итоги озвучил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Лучшим врачом стала Екатерина Давыдова, лучшим фельдшером — Алина Низовских, лучшим водителем — Анатолий Багаев. Это специалисты из Дмитровской подстанции скорой помощи. Лучшей медицинской сестрой стала Гулижат Алиева из Сергиева Посада.

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«На скорую помощь традиционно ложится большая нагрузка. Мы стараемся поддерживать наших медицинских специалистов, каждый квартал определяя лучшую бригаду. Все они получают денежную премию», — отметил Алексей Сапанюк.

Робот Светлана собрал почти 80 тысяч оценок по работе бригад скорой помощи за три месяца.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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