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    24 декабря 2020, 10:05

    Лучшим экспортерам Подмосковья вручили премии

    Андрей Иванов, Юлия Уткина

    Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева вручила премии лучшим экспортерам региона. Лауреатами стали шесть компаний.
    Лучшим экспортерам Подмосковья вручили премии

    «Достижения подмосковных компаний на зарубежных рынках можно оценивать через призму федерального значения. Поэтому всем лауреатам премии и всем другим экспортерам Московской области желаю дальнейших успехов в расширении зарубежных рынков», — заявила на торжественной церемонии Зиновьева.

    Региональную премию «Экспортер года» в сфере промышленности среди крупного бизнеса получила компания «Щелково Агрохим». Она производит продукцию для растениеводства. Лауреатом в сфере промышленности стала компания «Интерсен-Плюс» — производитель современных дезинфицирующих средств. «Юнилоуд» получила премию в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий». Компания оказывает консультационные и логистические услуги при международных перевозках опасных грузов и продает за границу оборудование для обнаружения опасных веществ.

    «Прорывом года» стала компания «Харц Лабс Дистрибьюшен», которая специализируется на продукции для 3D-печати, а «Трейдером года» — предприятие «Айс-Плюс» — дилер складского и торгового стеллажного оборудования. Премию получило ООО ООО «Траско». Эта компания занимается логистикой и таможенным оформлением.

    По словам Зиновьевой, Подмосковье специализируется на несырьевом экспорте, поэтому регион является одним из наиболее активных участников национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Его основная задача увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта.