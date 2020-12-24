Лучшим экспортерам Подмосковья вручили премии

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева вручила премии лучшим экспортерам региона. Лауреатами стали шесть компаний.

«Достижения подмосковных компаний на зарубежных рынках можно оценивать через призму федерального значения. Поэтому всем лауреатам премии и всем другим экспортерам Московской области желаю дальнейших успехов в расширении зарубежных рынков», — заявила на торжественной церемонии Зиновьева.

Региональную премию «Экспортер года» в сфере промышленности среди крупного бизнеса получила компания «Щелково Агрохим». Она производит продукцию для растениеводства. Лауреатом в сфере промышленности стала компания «Интерсен-Плюс» — производитель современных дезинфицирующих средств. «Юнилоуд» получила премию в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий». Компания оказывает консультационные и логистические услуги при международных перевозках опасных грузов и продает за границу оборудование для обнаружения опасных веществ.

«Прорывом года» стала компания «Харц Лабс Дистрибьюшен», которая специализируется на продукции для 3D-печати, а «Трейдером года» — предприятие «Айс-Плюс» — дилер складского и торгового стеллажного оборудования. Премию получило ООО ООО «Траско». Эта компания занимается логистикой и таможенным оформлением.

По словам Зиновьевой, Подмосковье специализируется на несырьевом экспорте, поэтому регион является одним из наиболее активных участников национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Его основная задача увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта.