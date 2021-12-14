Лауреатов премии «Лучший управдом Подмосковья» наградили в Доме правительства

Победители ежегодной премии «Лучший управдом Подмосковья» встретились в Доме правительства на торжественной церемонии награждения. Со словами благодарности за качественно проведенную работу перед участниками премии выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что именно управдомы помогают жителям Подмосковья в сложных ситуациях и всегда приходят на помощь, если она нужна. При этом на плечи главных по многоквартирным домам ложится множество проблем, которые они оперативно решают.

«Большое количество людей вовлечены в это движение, оно позволяет нам менять Подмосковье. Я очень надеюсь, что и дальше ваша жизненная энергия, ваше небезразличие поможет менять то, что вас окружает», — отметил Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Поблагодарил участников конкурса за их тяжелую работу вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. Он напомнил, что должность управдома сохранилась только в Московской области.

«Это люди, которые тратят свое свободное время на то, чтобы помогать другим. У нас действительно самая большая организация в России, и, соответственно, в мире, потому что управдомов больше нигде нет. Это наше ноу-хау», — отметил он.

Орден Преподобного Сергия Радонежского получила председатель Координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Юлия Белехова. Награду ей вручили за активную общественную деятельность и вклад в защиту интересов собственником многоквартирных домов региона.

Лауреат поблагодарила губернатора за высокую оценку своей работы и деятельность всех управдомов Подмосковья.

«Человеку нужен человек, а каждому дому нужен управдом. Управдом это непросто жилищный активист, а тот, кто взял на себя ответственность менять жизни людей в доме, тот, кто хочет быть нужным и полезным», — отметила Юлия Белехова.

Награду за первое место в категории жилой дом до 100 квартир получила управдом Ольга Ганжара из Богородского городского округа. В номинации жилой дом до 300 квартир победил Андрей Абрамов из Реутова.

Лучшим управдомом в жилых домах Подмосковья, где число квартир превышает 300 стала жительница Раменского городского округа Ольга Кантуева.

Специальные призы также получили Елена Муньос из городского округа Подольск и Михаил Карлик из Красногорска.