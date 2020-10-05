Лучший учитель Подмосковья-2020: «Я рассматриваю математику через призму искусств»

Лучший учитель Подмосковья-2020 Александр Ядрин преподает математику в гимназии Примакова. Прежде чем стать преподавателем, Александр получил три высших образования. Одно из них, разумеется, педагогическое.

Его уроки совсем не похожи на то, что мы привыкли видеть в школах. Дети могут решать примеры не у доски, а писать маркерами прямо на окнах. Или учитель может провести занятие в школьном дворе, на котором ученики будут рассчитывать площадь оригинала полотна Васнецова про трех богатырей.

Рассматриваю дисциплину математику через призму искусств. Мы можем заниматься, допустим, бегом на спортивной дорожке фитнес-клуба — и это та самая математика, которую преподают в школах, но ведь можно бегать на улице. И это будет полезней Александр Ядрин победитель конкурса «Учитель года Подмосковья»

У лучшего учителя Подмосковья пятилетний школьный опыт. И это — просто цифра, ведь от нее не зависит профессионализм. Самой молодой финалистке конкурса этого года — 26 лет. Она — преподаватель английского в коломенской школе, и одна из немногих, кто обучает коррекционные классы. Не только школьному руководству, детям все нравится. И это при выборе лучших тоже учитывается.

В меняющемся мире человек не может быть заскорузлым, неподвижным, как я считаю. Поэтому, дорогие учителя, еще раз вас с профессиональным праздником! Спасибо вам! Андрей Воробьев губернатор Московской области

«В меняющемся мире человек не может быть заскорузлым, неподвижным, как я считаю. Поэтому, дорогие учителя, еще раз вас с профессиональным праздником! Спасибо вам», —

Каждый финалист конкурса «Учитель года Подмосковья» получил 100 тысяч рублей. Полмиллиона — награда победителя. Но для лучших из лучших всегда важен масштаб. У Александра Ядрина появилась возможность стать «Учителем года России».

«Подмосковье, как показывают рейтинги, является сильным субъектом, который показывает высокий уровень знаний. Конечно, эта сила исходит и от учителей, в Подмосковье достаточно сильные учителя», — отметил Александр Ядрин.

Он представит Московскую область на всероссийском конкурсе в 2021 году, где будет около ста учителей со всей страны.