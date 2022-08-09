Лучший сад во дворе дома выберут в Подмосковье в конце лета

В Подмосковье продолжают принимать заявки на необычный конкурс — он проводится на самое лучшее озеленение, которое смогли собственными силами создать жители многоквартирного дома в своем дворе. Поздравлять победителей, которые наиболее творчески подошли к оформлению территории, будет лично руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Самое главное условие участия в конкурсе — чтобы на территории двора не было неэкологичного декора, например, старых автомобильных покрышек. С начала этого лета на участие в конкурсе подали уже 47 заявок из 25 городских округов. Больше всего жителей заявилось из Одинцовского округа.

«Пока, по количеству, лидирует Одинцовский — направлено пять заявок. От Жуковского, Люберец, Подольска, Раменского и Пушкино поступило по четыре проекта, из Мытищ, Чехова и Красногорска направлено по две заявки. За прошедшую неделю присоединились жители из Волоколамска, Солнечногорска, Истры, Домодедово, Ногинска», — рассказала Светлана Аипова.

По ее словам, все фотографии, которые получают организаторы конкурса, очень красочные и просто не могут не вызывать восхищения. Люди прилагали большое количество усилий, чтобы облагородить свои дворы и вырастить красивые цветы.

К фотографиям жители прилагают рассказы о своих знакомых, соседях, которые помогали озеленять дворы. Например, удалось узнать о трепетном отношении к дворовой территории инвалида 2 группы Елены Васильевны Мельниковой из Ивантеевки. Эта жительница такая не одна, есть и другие выдающиеся личности, которые усиленно следят за своими дворами. Голосование за лучший двор пройдет в конце лета.