Жители пятиэтажки в Раменском выиграли конкурс на лучший подъезд

Подъезд пятиэтажки № 14 на улице Михалевича признали лучшим в Подмосковье. Он стал топовым в списке отремонтированных в домах низкой этажности. Получить такое звание помогли четыре активные жительницы дома и губернаторская программа «Мой подъезд».

Капитальный ремонт в подъезде начали в 2018 году. Жители вступили в программу и активно участвовали в процессе. Они придумали своей проект, который теперь стараются сберечь всеми силами. Жильцы сами убираются, украшают подъезд цветами и поделками.

«Ежегодно мы проводим этот конкурс в два этапа, сначала муниципальный срез, потом выходим на Областной. <…> Победители определялись, а пяти номинациях», — рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Победители конкурса получили грамоту, которая заняла почетное место в подъезде. Также жителям дома организовали экскурсию.

«Эмоции были большие мы даже не могли поверить до слов были очень рады. <…> Наградили нас экскурсией в Коломну, которая произвела на нас большое впечатление», — отметила секретарь совета дома Ольга Шумакова.

Каждый подъезд стилизован под определенное время года. Придомовая территория утопает в цветах и различных фигурках. Также во дворе есть своя библиотека. Теперь жители планируют сделать во дворе WiFi и открыть детскую библиотеку в избушке на курьих ножках. Еще жители хотят вырастить аллею из деревьев, а пока проводят экскурсии в своем подъезде для других людей.