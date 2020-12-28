Лучший орган опеки наградили в Подмосковье

Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина наградила лучших специалистов в области опеки. Также стали известны лучший детский дом, лучшая служба сопровождения замещающих семей и лучший орган опеки в Московской области.

Лучшими сотрудниками органов опеки, победителями конкурса профессионального мастерства стали заведующая отделом в управлении опеки по г. о. Мытищи Елена Фильчукова (1-е место), консультант отдела в управлении опеки по Богородскому г. о. и г. о. Черноголовка и Электросталь Анна Охотникова (2-е место). Третье место заняла заведующая отделом в управлении опеки по г. о. Воскресенск Ирина Епихина.

«Вашу работу сложно переоценить, каждый день вы заботитесь о детях, которые нуждаются в помощи. Это очень важный труд. Желаю и дальше гореть своим делом, не терять энтузиазм, пусть все сложится», — пожелала Ирина Каклюгина в ходе награждения.

Также в рамках конкурса определили лучшую службу сопровождения замещающих семей, ей стала служба Ленинского округа.

Лучшим органом опеки стал отдел по городскому округу Долгопрудный и Лобне, а статус лучшего детдома Подмосковья закрепили за «Преображением» из Егорьевска.