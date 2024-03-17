Подмосковье 17 марта 2024, 13:24 Лучший неонатолог России Денис Аксенов вместе с семьей проголосовал на выборах президента в Балашихе

Читать 360tv в

Лучший неонатолог России, многодетный отец Денис Аксенов вместе с семьей приехал на избирательный участок в Балашихе, чтобы проголосовать на президентских выборах. Его супруга выбрала электронный формат голосования.

Со сложным графиком работы врачу сложно найти свободное время. Но дни выборов совпали с окончанием отпуска, поэтому пришли всей семьей.

Реклама

«Супруга проголосовала дистанционно, а я вот пришел показать детям, как проходят выборы на избирательном участке», — рассказал Денис Аксенов.

Специалист обратил отдельное внимание на важность процесса для будущего страны.

«От нашего выбора зависит судьба нашего государства», — подчеркнул Денис Аксенов.

Супруга Дениса Аксенова отметила удобство ДЭГ и поблагодарила за то, что развитие современных технологий облегает жизнь.

«Это оказалось очень удобным на тот случай, если мы бы планировали куда-то уехать. Поэтому спасибо, что современные технологии помогают нам участвовать в выборах президента», — рассказала супруга Дениса Аксенова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».