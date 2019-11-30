Почти 350 услуг в одном месте. Лучший МФЦ Подмосковья отметил юбилей

Многофункциональный центр городского округа Рошаль открыли в ноябре 2014 года. Ежемесячно он обслуживает свыше семи тысяч человек.

МФЦ в Рошале работает уже пять лет. В месяц сюда обращаются около семи тысяч жителей.

«Когда бы я ни пришла, здесь всегда встречают аккуратные, добросовестные, доброжелательные девочки и, если оценить работу нашего МФЦ, я оценила бы только по высшей категории и поставила всем зеленые смайлики», — отметила жительница городского округа Рошаль Елена Фролова.

Источник фото: телеканал «360»

В 2019 году учреждение признали лучшим в категории «МФЦ малых городов». Жители здесь могут получить почти 350 видов услуг. Сотрудница центра Марина Ромашина юбилей организации отмечает на рабочем месте. Девушка трудится в МФЦ с момента открытия. Помочь может в решении любого вопроса. В день специалист обрабатывает по 40 заявлений.

«Здесь очень интересно, постоянно что-то новое, нет такого, что мы находимся в каком-то одном положении: услуги, принимаются новые законы. Доставляет удовольствие помогать людям и видеть, как они в конце говорят: «Большое спасибо вам, девочки! Мы очень рады, что к вам пришли». И мы им очень рады!» — сказала начальник отдела МКУ «Рошальский МФЦ» Марина Ромашина.

Источник фото: телеканал «360»

Для жителей многофункциональный центр — учреждение незаменимое. С начала текущего года специалисты оказали гражданам более 53 тысяч государственных услуг. Работает центр шесть дней в неделю с 8:00 до 20:00.

«Мы присутствуем в самых популярных социальных сетях — Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники». В группах также можно получить ответы на интересующие вопросы, консультацию, оставить пожелание. Сегодня люди обращаются в МФЦ практически в любой жизненной ситуации. У нас и девиз такой: «На все случаи жизни!» — рассказала директор МКУ «Рошальский МФЦ» Юлия Ильичева.

Источник фото: телеканал «360»

За пять лет налажено взаимодействие с многими ведомствами. Благодаря этому сократились сроки оказания госуслуг. В честь первого юбилея сотрудников рошальского многофункционального центра наградили грамотами и благодарственными письмами.