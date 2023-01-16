Подмосковье 16 января 2023, 17:44 Лучший костюм выбрали среди участников карнавала на Театральном катке в Химках

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Лучший костюм выбрали среди участников карнавала на Театральном катке в Химках. Победители получили подарки и карточки для безлимитного посещения катка.

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Десятки жителей Химок вышли на лед Театрального катка в маскарадных костюмах. Они не только представили перед жюри свои образы, но и приняли участие в спортивных эстафетах.

«Видно, что горожане подготовились с большим удовольствием. Очень интересные, красочные, яркие костюмы. Все катаются на коньках, замечательное настроение», — отметила депутат Совета депутатов городского округа Химки Юлия Ишкова.

На карнавале выбрали три лучших костюма. Одной из победительниц стала юная жительница Химок в образе полубога Мауи из мультфильма «Моана». Наряд она создавала вместе с мамой и бабушкой.

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