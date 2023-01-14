Подмосковье 14 января 2023, 15:31 Лучший экскурсовод Подмосковья организует военно-патриотический тур на Камчатке

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Экскурсовод из Коломны Михаил Воробьев взялся за организацию военно-патриотического тура на Камчатке. Идею предложил научный руководитель Камчатско-Курильских экспедиций. Теперь местному жителю предстоит объединить несколько туристических маршрутов в пятидневный тур по местам боевой славы русского войска.

«Я сказал, что да, мы можем группы старшеклассников и туристов с Камчатки, Курил и Сахалина встречать в аэропорту, размещать в гостинице, возить, кормить. Они же, в свою очередь, предлагают возродить на Камчатке популярные во времена СССР туры выходного дня», — пояснил Михаил Воробьев.

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Обладатель звания «Лучшего экскурсовода Подмосковья-2019» посчитал инициативу жителей Камчатки стремлением узнать что-то новое в истории Древней Руси.

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В прошлом году Воробьев представил камчатскую программу на конкурсе гидов Московской области, однако тогда занял второе место.

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