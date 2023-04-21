Подмосковье 21 апреля 2023, 11:41 Лучший экипаж групп задержания Росгвардии определили в Подмосковье пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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В Главном управлении Росгвардии по Московской области прошел конкурс профессионального мастерства среди групп задержания вневедомственной охраны. В нем поучаствовали более 60 сотрудников ведомства.

Правоохранители преодолели полосу препятствий, отработали стрельбу и боевые приемы, оказали доврачебную помощь и сдали нормативы по физподготовке. Также росгвардейцы посоревновались в знаниях ПДД и правовых основ применения оружия.

«Результаты проведенного конкурса подтвердили высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии», — заявил начальник отделения профподготовки управления вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью подполковник полиции Роман Ковалев.

В итоге лучшим стал экипаж Каширского отдела. Его честь защищали прапорщики полиции Олег Фильков и Евгений Паршин. Второй стала группа задержания Сергиево-Посадского, а третьим — Шатурского отдела.

Победителям и призерам вручили кубки, грамоты и ценные подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе военно-патриотического клуба «Илья Муромец». В прошлом году благодаря работе 113 отрядов удалось обнаружить и похоронить тела 217 солдат.

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