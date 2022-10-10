Лучшие врачи Подмосковья получат награды по итогам опроса жителей | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 12:39 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Лучшие врачи Подмосковья получат награды по итогам опроса жителей

Читать 360tv в

В Подмосковье решили выбрать и наградить тех врачей и медсестер, которые, по мнению их пациентов, лучше всего делают свою работу. Мнение жителей спрашивалось путем опроса по телефону, робот «Светлана» предлагал оценить работу каждой выездной бригады. Те, кто по итогам опроса стал лучшим, получат премии. Победителей наградят уже завтра, 10 сентября.

Награждение начнется в 10:00 на Центральной подстанции. Будут подводиться итоги как группового, так и индивидуального рейтинга за сентябрь и за третий квартал года.

Реклама

Для того, чтобы выявить победителей, 5 октября прошло заседание специальной комиссии. Было выбрано по 10 лучших сотрудников в нескольких номинациях. Выбрали лучшего врача, лучшего фельдшера, лучшую медсестру и лучшего водителя.

Реклама

Ранее сообщалось, что Московская область постоянно добирает медиков для улучшения системы здравоохранения. Вопрос решается, но пока врачей не хватает в некоторых городских округах. Среди них — Наро-Фоминск и Серпухов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

0 0 0 0 0 0