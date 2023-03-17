Подмосковье 17 марта 2023, 16:54 Лучших волонтеров выберут в Подмосковье для участия в мероприятиях ко Дню Победы

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Лучших представителей движения «Волонтеры Победы» выберут в Подмосковье для участия в мероприятиях ко Дню Победы в столице. Помогать в проведении шествий будут 100 добровольцев со всей России.

С 2015 года «Волонтеры Победы» помогают в организации шествия «Бессмертный полк». Для этого проводят отбор лучших добровольцев, которые смогут принять участие в мероприятиях в Москве, которые приурочат к 78-летию Победы. В этом году для этого выберут 100 лучших волонтеров из 89 регионов России.

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Для участия в конкурсе нужно подать заявку до 20 марта через личный кабинет на сайте. Результаты будут известны 3 апреля.

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«Волонтеры Победы» — одно из самых крупных добровольческих объединений России. Его участники занимаются сохранением исторической памяти, патриотическим воспитанием и популяризацией изучения истории страны. В ней состоят свыше 550 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе центров поддержки семей бойцов СВО. С прошлой осени волонтеры помогли почти 8,6 тысячи семей военнослужащих, более чем над 4,8 тысячи взяли шефство.

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