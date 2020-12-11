Лучших волонтеров-школьников наградили в Электростали

Городской слет лидеров школьных волонтерских отрядов прошел в Электростали. Для ребят организовали интересный квест, а лучших наградили за помощь и отзывчивость.

Источник фото: телеканал «360»

Ребята из электростальской школы № 11 постоянно участвуют в городских мероприятиях, помогают нуждающимся, раздают маски на улицах и в транспорте. Анастасия Панкова стала добровольцем четыре года назад. В этом году ее признали лучшим волонтером года.

«Всегда будут такие люди, которым нужна будет помощь. И всегда будут такие люди, которые должны помочь. Они всегда будут в обороте. И поэтому волонтерство должно больше и больше набирать обороты», — сказала Анастасия Панкова, волонтер.

Волонтерское движение в школе № 11 зародилось пять лет назад. И у него даже есть название — «Яркие люди». Сейчас в него входит порядка 60 человек с пятого по 11 класс. В год ребята проводят более 35 акций.

«Ребята хотят действительно принимать участие в мероприятиях. Хотят быть активными членами общества, иметь активную гражданскую позицию, приносить добро. Мне кажется, это естественное такое желание в этом возрасте, когда тебе от 11 до 18 лет. Это самый интересный возраст активности, энергии. И когда еще хочется этим делиться с окружающими», — пояснила Марина Азарова, директор школы № 11 г. о. Электросталь.

Источник фото: телеканал «360»

Юные, активные и неравнодушные собрались вместе на городском слете лидеров школьных волонтерских отрядов «Мы вместе». Каждого из них в добровольчество привела своя история.

В ходе слета для участников организовали увлекательный квест. На локациях ребята знакомились с различными видами волонтерских направлений: молодежный центр, патриотический клуб, благотворительный проект «Добрая пища» и другие.

«Всегда более сильные духом и телом помогали более слабым. Независимо от того, как это может называться в разные эпохи и времена. И в нашем городе всегда это движение помощи более сильного более слабому было развито. Сегодня это называется волонтерство, добровольчество», — отметила Елена Митькина, начальник Управления образования администрации г. о. Электросталь.

В завершении слета в актовом зале школы № 11 состоялась торжественная церемония награждения. Лидерам школьных волонтерских отрядов вручили почетные грамоты и памятные подарки.