Подмосковье 27 ноября 2022, 19:03 Лучших волонтеров Подмосковья наградили в Котельниках Фото: Константин Семенец

Читать 360tv в

В Котельниках состоялось вручение региональной премии «Герои нашего времени». Она проводится при поддержке Росмолодежи, Министерства информационных и социальных коммуникаций региона и движения «Волонтеры Подмосковья». Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Реклама

«Вы не сдавались, когда было сложно, не переставали верить в добро и своими руками творить его. Вместе с вами мы собрали и отправили на Донбасс людям, которым была необходима помощь, около двух тысяч тонн гуманитарных товаров. Без малого за два месяца мы также передали нашим военным почти 100 тонн всего самого необходимого. И работа не прекращается — вы реализуете в Подмосковье свои проекты, меняете регион, даете новые импульсы развитию. Спасибо большое вам за это! Вы настоящие герои», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Волонтеры — это люди, которые на передовой помощи — здесь, в тылу. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев очень ценит ваш труд, ваши старания, усилия, но главное — ваши идеалы, преданность нашему общему дому, нашей стране Екатерина Швелидзе министр информационных и социальных коммуникаций Московской области

Фото: Константин Семенец

Конкурс «Герои нашего времени» проходил в шести основных номинациях — «Добро в действии», «В сети», «Другой университет», «Живая история», «Культурные люди», «С любовью к планете». Также в рамках конкурса были предусмотрены две спецноминации — «Помощь без границ» и «Юный герой».

Фото: Константин Семенец

На участие в премии была подана 1091 заявка, в основном — от студентов вузов Подмосковья. Самой популярной стала номинация «Добро в действии», на участие в ней поступило 49% от всех заявок. Наиболее активными среди городских округов стали Лобня, Коломна и Орехово-Зуево.

Жюри выбрало 100 финалистов, их пригласили на церемонию, 33 лучших волонтера получили награды.

«Добровольцы делают все абсолютно бескорыстно, и очень ценят, когда их благодарят за этот труд. Поэтому мы решили вместе с министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области организовать такую площадку и провести Премию для волонтеров. Очень хотим, чтобы они не просто получили сегодня награды, но дальше коммуницировали и развивали добровольчество в Подмосковье. В ближайшее время сделаем для них трехдневный обучающий семинар», — рассказал депутат Госдумы, лидер подмосковной «Молодой Гвардии Единой России» Александр Толмачев.

Фото: Константин Семенец

Для участия в премии необходимо было зарегистрироваться на сайте volontermo.ru, заполнить анкету, выложить мотивационный пост с рассказом о своей деятельности, провести мероприятие в рамках выбранной номинации и осветить его в соцсетях.

Премия была учреждена в этом году Московским областным отделением общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

В пресс-службе добавили, что церемония награждения в номинации « Юный герой » пройдет 29 ноября в музее Зои Космодемьянской.

Ранее сообщалось, что премию губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело» посвятят участникам СВО.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».