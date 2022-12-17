Подмосковье 17 декабря 2022, 23:41 Лучших волонтеров наградили за развитие добровольчества в Подмосковье

Читать 360tv в

Лучших волонтеров Подмосковья наградили за заслуги перед регионом в текущем году. Добровольцам вручили грамоты на закрытии форума «Волонтеров Подмосковья» по действиям в условии ЧС.

На форуме в Долгопрудном для волонтеров подготовили теоретические и практические занятия с ведущими специалистами в области гражданской обороны и ЧС. Всего было организовано 3 заезда, в каждом из которых приняли участие 15 волонтерских команд. Так, с 12 декабря 500 добровольцев областного движения приобретали навыки оказания помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций. По окончании смены все участники получат сертификаты о прохождении курса «Действия в условиях ЧС. От теории к практике».

Реклама

«Я хочу сказать большое спасибо руководителям ресурсных центров, педагогам, которые здесь работают. Но в первую очередь, конечно, вам, ребята, потому что, правда, этот год был сложный, непростой. И я очень горжусь, что вы не уехали, остались, не делаете вид, что ничего не происходит, а помогаете», — заявила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Реклама

Грамоты за развитие добровольчества в Московской области получил сотрудник отдела культуры и делам молодежи и спорта администрации Серебряных Прудов Владимир Цапко, а также зампред комитета по делам молодежи администрации Подольска Екатерина Немцова. С 2020 года она руководит местным волонтерским центром. Грамоту получил и председатель Совета областного отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Никита Еськин.

Благодарственные письма министерства информационных и социальных коммуникаций области вручили Александру Панкратову из Жуковского, Владимиру Ярмоленко из Серпухова, Екатерине Красновой из Котельников, Егору Волкову и Милане Гольтяевой из Домодедова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».