Лучших волонтеров наградили в Видном

36 самых активных волонтеров получили награды и памятные сувениры в Видном. Выразить благодарность ребятам приехали депутат Московской областной думы Владимир Жук и глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов.

Источник фото: телеканал «360»

После учебы студенты Московского регионального социально-экономического института проводили масочные рейды в аэропорту Домодедово. С самого начала пандемии ребята проверяли маски и перчатки, разносили продукты тем, кто оставался на самоизоляции, и помогали старшему поколению.

Источник фото: телеканал «360»

«Кажется мелочью, вы в аэропорту Домодедово просили людей надеть маски, а представляете, человек шел больной, надел маску и не заразил еще 10 человек, а те еще не заразили 100 человек. Вы, сами того не зная, спасали жизни в это время», — отметил глава Ленинского г. о. Дмитрий Абаренов.

Источник фото: телеканал «360»

Трофим Бурдунюк — доброволец со стажем. На волонтерство решился сразу, поэтому сейчас активно работает с товарищами в аэропорту.

«Я понимаю, что выполняю гражданский долг, мы помогаем предотвращать распространение коронавируса, чтобы улучшилась ситуация в нашей стране», — сказал волонтер Трофим Бурдунюк.

Источник фото: телеканал «360»

На протяжении 8 месяцев сразу после учебы студенты ехали в аэропорт и помогали сотрудникам следить за масочным режимом. Пассажирам напоминали о необходимости мер безопасности. Свою миссию в Домодедово волонтеры пока не завершили и продолжают помогать дальше.