Подмосковье 17 апреля 2024, 08:26 Лучших волонтеров наградили в Подольске Телеканал «360»

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Премии имени Соколова и Панкова вручили в Подольске. Наград удостоились 10 лучших волонтеров, молодежных инициатив и представителей поисковых отрядов округа.

Одним из обладателей премии стал Владислав Маргарян, который с 2023 года реализует проект «Лига-Театр». Молодой человек поставил мюзикл «Последний лепесток» во Дворце молодежи. Сценарий по мотивам сказки «Красавица и чудовище» писал сам, а костюмы и декорации помогли сделать родные и друзья. Всего в постановке приняли участие порядка 50 человек.

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Другой проект «Ангелы фронта» призван помочь бойцам специальной военной операции. По инициативе Кристины Грек с нуля создана полевая кухня. Начинала молодая девушка со сбора гумпомощи для своего супруга и его товарищей. Теперь на производстве задействованы десятки волонтеров, а среди рецептов — сотни домашних блюд. Денежную премию за победу вложат в новое оборудование.

Лауреатов премии торжественно поздравили в администрации Подольска и вручили им грамоты и подарки. В этом году особое место занимают волонтерские инициативы.

Премию имени заслуженного учителя России, доктора исторических наук Дмитрия Панкова вручили поисковикам из пяти отрядов военно-патриотического объединения «Память». Своим долгом они считают возвращения имен неизвестным солдатам.

Всего более 30 заявок было подано на соискание премий имени Соколова и Панкова. Десять лауреатов получили денежные премии в размере 75 тысяч рублей.

«Много интересных проектов, к сожалению, у нас есть только пять премий имени Соколова и пять премий имени Панкова», — сказала начальник отдела комитета по делам молодежи администрации городского округа Подольск Наталья Горбунова.

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