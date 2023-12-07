Подмосковье 07 декабря 2023, 09:08 Лучших волонтеров наградили ко Дню добровольца в Воскресенске Телеканал «360»

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День добровольца отпраздновали в Воскресенске. Самым активным волонтерам вручили заслуженные награды.

Волонтерское движение активно развивается во многом благодаря грамотному подходу старших товарищей — педагогам учебных заведений, руководителям патриотических и спортивных организаций. Вместе со своими воспитанниками они помогают людям с ограниченными возможностями, участвуют в проведении крупных культурных и спортивных мероприятий, являются инициаторами экологических и патриотических акций.

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«В настоящее время президентом России Владимиром Путиным изданы соответствующие законы, где повышается статус волонтерства, придается ему еще более глубокое значение. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также уделяет огромное внимание развитию волонтерского движения», — сказала глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Волонтеры взяли на себя важную социальную миссию. Лучших из них отметили специальными наградами.

«Те, кто сейчас получил свои награды, завтра забудут о них и пойдут опять помогать и служить своему отечеству», — сказал начальник Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Воскресенск Валерий Чупаков.

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