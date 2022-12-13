Подмосковье 13 декабря 2022, 15:11 Лучших волонтеров и работников молодежных центров наградили в Балашихе

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Волонтеров и сотрудников молодежных центров наградили в Балашихе. На торжественном мероприятии отметили 30 лучших из тех, кто участвует в организации спортивных и культурных мероприятий, оказывает адресную помощь, помогает беженцам и семьям мобилизованных.

День добровольца и волонтера в России отмечают ежегодно 5 декабря. В Подмосковье добрые дела объединили уже более 27 тысяч активистов, около тысячи из них работают в Балашихе. Лучших администрация округа отметила грамотами.

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«Сегодняшнее мероприятие стало уже третьим за прошедшие две недели. Это говорит о том, что количество работников в сфере и волонтеров у нас <…> постоянно растет. Это с одной стороны приятный показатель, с другой это говорит о том, что количество задач и вызовов тоже растет с каждым днем», — рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха Никита Тарасевич.

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Среди награжденных — десятиклассница Дарья Трубачева. Она получила грамоту за активную волонтерскую деятельность. К добровольческому движению девушка присоединилась два года назад и за это время успела сделать сотни добрых дел. Сейчас в центре «Росинка» она готовит новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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