Лучших водителей автобусов выбрали в Подмосковье

В Подмосковье выбрали лучших водителей автобусов малого и большого класса. Конкурс прошел в Подольске. В нем приняли участие 30 водителей от 15 организаций. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Лучшего водителя Московской области-2021» определили в Подольске. Первым делом сотрудников компаний-перевозчиков проверяли на знание правил дорожного движения. После успешной сдачи теории водители продемонстрировали свои навыки в девяти упражнениях на скорость и мастерство. По результатам всех испытаний лучшим водителем автобуса большого класса назвали Сергея Ермакова из «Мострансавто». Второе и третье место заняли Олег Толпеев-Зубавленко из «Домтрансавто» и Антон Журавлев из «Мострансавто».

Еще троих победителей определили в категории «водитель автобуса малого класса». В этой номинации в этом году впервые участвовали женщины. Лучшим водителем стала представительница прекрасного пола Дарья Подшивалова из «Мострансавто». Второе и третье места среди водителей автобусов малого класса заняли Алексей Страшней из «Ранд-Транса» и Александр Барбаров из «Регион Авто».

«Итоги для меня неожиданностью не стали, водители „Мострансавто“ просто в очередной раз доказали, что они лучшие. Мы заняли три призовых места из шести, в копилке предприятия — два „золота“ и одна „бронза“. Это наглядно демонстрирует, что „Мострансавто“ — флагман пассажирских перевозок в Московской области», — отметил генеральный директор АО «Мострансавто» Сергей Смирнов.

Победителей и призеров наградили денежными сертификатами.

«Правительство Подмосковья и Сбер связывает история многолетнего плодотворного сотрудничества и совместных проектов. Мы всегда активно поддерживаем конкурсы профессионального мастерства, особенно в такой важной отрасли, как транспорт. Такие конкурсы не только повышают престиж профессии, но и позволяют привлечь новые молодые кадры», — уточнил управляющий южным отделением ПАО «Сбербанк» по Московской области Сергей Лукиян.

Лучших водителей в Московской области выбирают второй год. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона оказывает поддержку конкурсу. Цель соревнований — популяризация профессии водителя общественного транспорта и повышение мастерства водительского состава.