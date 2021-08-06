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    06 августа 2021, 13:38

    Лучших водителей автобусов в Подмосковье выберут 26 августа

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Конкурс на выявление лучших в Подмосковье водителей автобусов состоится 26 августа. Лидеров будут выбирать в двух номинациях.

    Лучших водителей автобусов в Подмосковье выберут 26 августа | Изображение 1

    Это категории «Водитель автобуса малого класса» и «Водитель автобуса большого класса».

    Подмосковный Минтранс пригласил перевозчиков принять участие в конкурсе.

    Компаниям нужно подать заявку для участия двух водителей до 13 августа

    Минтранс Подмосковья.

    Их примут на электронной почте pochesnyyDA@mosreg.ru.

    В конце июня стало известно, что подмосковный водитель автобуса спас пассажиров от вылетевшей на встречку фуры.