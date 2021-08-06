Лучших водителей автобусов в Подмосковье выберут 26 августа

Конкурс на выявление лучших в Подмосковье водителей автобусов состоится 26 августа. Лидеров будут выбирать в двух номинациях.

Это категории «Водитель автобуса малого класса» и «Водитель автобуса большого класса». Подмосковный Минтранс пригласил перевозчиков принять участие в конкурсе. Компаниям нужно подать заявку для участия двух водителей до 13 августа Минтранс Подмосковья. Их примут на электронной почте pochesnyyDA@mosreg.ru. В конце июня стало известно, что подмосковный водитель автобуса спас пассажиров от вылетевшей на встречку фуры.