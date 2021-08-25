Лучших водителей автобусов «Мострансавто» назвали в Подмосковье

В Московской области прошел конкурс «Лучший водитель АО „Мострансавто“». Призерами стали сотрудники из Домодедова и Раменского. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Конкурс на лучшего водителя «Мострансавто» проводят в Подмосковье каждый год. В финал вышли 35 сотрудников 12 филиалов компаний. Победителей назвали в двух категориях — на автобусах большого класса и малой вместимости.

«Здесь собрались лучшие водители, которые, я уверен, покажут замечательные результаты, и уже завтра будут выступать на областных соревнованиях Московской области», — отметил генеральный директор АО «Мострансавто» Сергей Смирнов.

Финал проходил в несколько этапов. Водители демонстрировали свое мастерство по нескольким направлениям. Они сдавали тест на знание правил дорожного движения, соревновались в скоростном маневрировании на автобусах, а также в упражнении «Комфортное вождение».

«Мострансавто в Московской области — это на текущий момент лучший и самый беспроблемный перевозчик, и я желаю вам, чтобы вы в том же ключе дальше и работали», — подчеркнул в приветственном слове к участникам и гостям мероприятия Михаил Степанов, директор государственного казенного учреждения Московской области «Административно-пассажирская инспекция».

Лучшим водителем в категории «Автобус большого класса» стал Антон Журавлев из Домодедова. Второе место — у лидера прошлых соревнований Вячеслава Федорова из Коломны. Замкнул тройку призеров Дмитрий Пимкин из Балашихи.

В категории «Автобус малого класса» первое место заняла Дарья Подшивалова из Раменского, за ней следом — Михаил Волков из Ногинска и Сергей Аксенов из Раменского.

Всех победителей и призеров наградили кубками и дипломами, а также призами от партнера—ПАО Сбербанк. Лучшие водители выступят на региональных соревнованиях «Лучший водитель Московской области».