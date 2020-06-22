Лучших учителей выбрали в Подмосковье. Более 50 педагогов получат премии по 200 тысяч рублей
«В Подмосковье прошел ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. По итогам конкурса победу одержал 51 подмосковный учитель, все они получат премию в размере 200 тысяч рублей», — уточнила Каклюгина.
Деньги педагоги получат ко Дню учителя. Министр отметила, что премии — это серьезная финансовая поддержка для специалистов. Получить статус лучшего учителя России — это большая гордость.
«Отбор был серьезным: победителей определили экспертные комиссии, фактически лучших учителей выбирает само педагогическое сообщество. Приятно, что успехи наших учителей отмечаются не только на региональном, но и на федеральном уровне», — сказала Ирина Каклюгина.
Конкурс проводят каждый год в рамках реализации национального проекта «Образование».