Лучших учителей выбрали в Подмосковье. Более 50 педагогов получат премии по 200 тысяч рублей

В Московской области подвели итоги ежегодного конкурса среди учителей. 51 педагог получит премию 200 тысяч рублей. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«В Подмосковье прошел ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. По итогам конкурса победу одержал 51 подмосковный учитель, все они получат премию в размере 200 тысяч рублей», — уточнила Каклюгина.

Деньги педагоги получат ко Дню учителя. Министр отметила, что премии — это серьезная финансовая поддержка для специалистов. Получить статус лучшего учителя России — это большая гордость.

«Отбор был серьезным: победителей определили экспертные комиссии, фактически лучших учителей выбирает само педагогическое сообщество. Приятно, что успехи наших учителей отмечаются не только на региональном, но и на федеральном уровне», — сказала Ирина Каклюгина.

Конкурс проводят каждый год в рамках реализации национального проекта «Образование».