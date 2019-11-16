Сконструировать самолет и победить. Лучших участников регионального этапа WorldSkills наградили в Королеве

Победителей регионального этапа чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia наградили в Королеве. В течение трех дней студенты рабочих специальностей выполняли разные задания — строили дракона из кирпичей, чинили холодильники и собирали самолеты. Лучшие получили право представлять Подмосковье на всероссийских соревнованиях.

Источник фото: телеканал «360»

Золото в категории «Обработка листового металла» взял Иван Яковлев.

Для него расчертить, разрезать, отправить в пресс и отшлифовать — это творчество, а не скучная рутина. За несколько часов из листа металла в руках Ивана рождается новая фигура. Самолеты, грузовики, танки — таких моделей он собрал десятки.

Еще в детстве Ваня понял, что работать руками ему куда интереснее, чем играть в компьютер. Решил учиться на автомеханика. В техникуме ему предложили попробовать силы в региональном чемпионате молодых профессионалов WorldSkills Russia.

Источник фото: телеканал «360»

«Готовился в районе года. Задание не очень сложное, каждое было по-своему, но судя по итогу кто-то все равно не успел», — отметил Иван Яковлев, победитель регионального этапа WorldSkills Russia.

За 15 часов нужно было собрать самолет, как показанный образец. Разобраться в чертежах, точно разрезать детали — из-за промаха в миллиметр пришлось бы переделывать всю модель.

Участникам WorldSkills разных профессиональных категорий — строителям, автомеханикам, сантехникам, сварщикам — огласили результаты трехдневных соревнований. Медали вручили эксперты и будущие работодатели.

Источник фото: телеканал «360»

«Безусловно WorldSkills для России это большой кадровый рывок, многие уже продвинутые компании приезжают и ищут себе рабочих, понимая, что инструмент WorldSkills в правильных руках дает очень высокую подготовку», — подчеркнул Виктор Ласкин, руководитель центра движения WorldSkills Russia в Подмосковье.

Иван получил золотую медаль и каску в подарок. Ее он обязательно возьмет с собой в Новокузнецк. Летом там пройдет восьмой Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, и парень будет представлять Подмосковье. Организаторы пугают — придется сильно попотеть, задания обещают очень сложные. Так что следующие полгода Ваня будет проводить все свободное время в мастерской — укрощать этот холодный и непростой материал.