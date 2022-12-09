Подмосковье 09 декабря 2022, 17:52 Лучших стартаперов года наградили в Подмосковье

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Форум и финал конкурса «Стартап года — 2022» прошел в Подмосковье. На нем наградили авторов лучших проектов, рассказала зампред правительства — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Она рассказала, что участниками форума стали свыше 200 человек. Авторы 10 лучших проектов защитили свои работы. Первое место занял проект «МалышариУм». Это игровая комната для детей младшего возраста и детей с ограниченными возможностями.

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«На втором месте — центр детского развития „Талантия“, на третьем — производство развивающих конструкторов „Роботрон“. В конкурсе приняли участие свыше 40 предпринимателей Московской области», — рассказала она.

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Екатерина Зиновьева добавила, что пять проектов вышли в финал по итогам онлайн-голосования. Еще пять определило жюри.

На мероприятии эксперты рассказали о том, как правильно запустить стартап, как работает ребрендинг и как выйти на экспорт.

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