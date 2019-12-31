Новогодний бал для чемпионов. Лучших спортсменов наградили в Дубне

В дубненском дворце спорта «Радуга» наградили лучших спортсменов, тренеров и организаторов соревнований. На Новогодний бал пришли целые спортивные династии.

Источник фото: телеканал «360»

Самбист Кирилл Ударцев часто приходит в зал на тренировки или соревнования, а вот на трибуне бывает редко. Призер первенства России признался, что в официальном костюме чувствовал себя неуютно и хотел быстрее переодеться в форму и приступить к тренировкам. В январе он отправится на всероссийские соревнования в Екатеринбург.

Источник фото: телеканал «360»

В полном составе на награждение пришла спортивная династия Алигизовых. Все они — многократные победители лыжных гонок. Недавно в их семье родился сын Демьян. Родители уверены, что он продолжит семейную традицию.

Источник фото: телеканал «360»

Лучшая спортивная семья принимала поздравления от лучшей спортсменки — Александры Столупиной. В этом году дубненка завоевала золотые медали на первенстве России по фехтованию.

«Когда ты выходишь на бой, должен понимать, что ты должен победить соперника не только физически, но и эмоционально. Это очень сложно, ведь в голове держишь много тактик и смотришь по ситуации, что делать нужно», — отметила Александра Столупина.

Источник фото: телеканал «360»

Футболисты, пловцы, теннисисты, их тренеры и, конечно, родители заполнили трибуны дворца спорта практически до отказа. В каждой из 12 номинаций было представлено минимум четыре человека.

«Достаточно больше количество соревнований мы провели в этом году. Очень много спортивных тренажеров купили, спортинвентаря. Все наши спортсмены в этом году ездили на автобусе на все мероприятия. А также мы показали в этом году хорошие результаты: два мастера спорта, пять кандидатов», — подчеркнул директор детско-юношеской школы «Дубна» Алексей Чарыков.

Дипломы, медали и статуэтки вручили сильнейшим спортсменам Дубны, а также лучшим тренерам, наставникам и организаторам спортивных мероприятий.

«Год спорта, культуры, здравоохранения, год социальной отрасли подходит к концу. Сегодня проходит второй бал спортсменов. Чествовали лучших, чемпионов. Я думаю, что следующий год будет богатым на награды и медали. Тренерам терпения, а ребятам медалей и не расстраиваться. Всем держаться! Дубна спортивная, Дубна вперед!» — сказал глава Дубны Максим Данилов.

Источник фото: телеканал «360»

Мест для занятий спортом в наукограде становится все больше. Под Новый год завершили реконструкцию игрового зала в спорткомплексе «Руслан», а на обновленной набережной ждут спортсменов волейбольные площадки, столы для настольного тенниса и шахмат.