Подмосковье 18 декабря 2023, 13:02 Лучших спортсменов и тренеров по итогам 2023 года наградили в Ногинске Телеканал «360»

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Подведение спортивных итогов года прошло в центре образования «Богородский» в Ногинске. Глава округа Игорь Сухин наградил лучших спортсменов и их наставников.

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«Это праздник тех людей, которые выбрали спорт своей жизнью. У нас достаточно много достижений в этом году: 240 медалей различного уровня на различных соревнованиях. Наших спортсменов знают не только в России, но и далеко за ее пределами», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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В этом году к занятиям спортом привлекли около 114 тысяч жителей Богородского округа. Это более 55% от общего количества населения муниципалитета.

Также начали капитальный ремонт стадиона «Старт». Его обновят по государственной программе «Спорт Подмосковья». В Старой Купавне на стадионе «Труд» обустроили новое покрытие беговых дорожек и площадку для воркаута. В 2024 году в порядок приведут и физкультурно-оздоровительный комплекс «Акрихин» в Старой Купавне.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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