Подмосковье 21 декабря 2023, 09:42 Лучших спортсменов и тренеров по итогам 2023 года наградили в Можайске Телеканал «360»

Читать 360tv в

Итоги 2023 года в сфере спорта подвели в Можайске. Лучшие спортсмены, тренеры и работники получили заслуженные награды и памятные сувениры.

Торжественная церемония прошла на сцене Можайского культурно-досугового центра. Празднование спортивных достижений является прекрасным способом вдохновить других на здоровый и активный образ жизни.

Реклама

Поздравить спортсменов на сцену вышла и депутат Можайского городского округа, чемпионка мира по самбо Карина Черевань. Карина является образцом для молодого поколения. Ее достижения в самбо также были отмечены наградой.

Зрителей порадовали своим искусством воспитанники отделений «Художественная гимнастика» и «Спортивная аэробика» из Дворца спорта «Багратион», а также творческие коллективы Можайского культурно-досугового центра.

В округе созданы все условия для развития физкультуры и спорта. Для жителей доступна современная спортивная инфраструктура — стадион, бассейн, лыжная трасса, современные спортивные площадки. Во Дворце спорта «Багратион» и Школе олимпийского резерва работают многочисленные секции. Более 2,5 тысячи юных жителей занимаются там по 19 направлениям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».