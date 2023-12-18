Подмосковье 18 декабря 2023, 15:30 Лучших сотрудников здравоохранения по итогам 2023 года наградили в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Итоги 2023 года в области здравоохранения подвели в Балашихе. Лучших медицинских сотрудников наградили благодарственными письмами.

Торжественное мероприятие прошло в Доме культуры «Балашиха». Гостями праздника стали глава городского округа Балашиха Сергей Юров, директор Центра медицинской инспекции Министерства здравоохранения Московской области Константин Герцев, главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов.

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Лучших сотрудников здравоохранения наградили почетными грамотами, благодарственными письмами главы и Совета депутатов округа, Московской областной Думы.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Также обсудили планы по развитию здравоохранения в Балашихе. Так, в 2024 году в микрорайоне Ольгино начнется строительство многопрофильной больницы. Уже заключен контракт. Учреждение будет рассчитано на 1123 мест. Это идею поддержал президент России Владимир Путин.

Напомним, в 2023 году в жилом комплексе «Пехра» открыли новую поликлинику на 100 посещений в смену. Также отремонтировали три отделения филиала № 2 Балашихинской больницы: оториноларингологическое, травматологическое и офтальмологическое. Современное цифровое оборудование установили в рентген кабинетах в пяти медицинских центрах.

«Наша больница самая большая в Московской области. Большое количество врачей, младшего и среднего медицинского персонала, административного работает в нашем городе для того, чтобы оказывать качественную медицинскую помощь», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев дал ответ на вопрос о больнице из Балашихи, который поступил на прямую линию с президентом.

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