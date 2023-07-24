Подмосковье 24 июля 2023, 08:52 Лучших сотрудников торговли наградили в Подольске Unsplash

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Муниципальные награды вручили лучшим специалистам торговли в Подольске. Заслуги специалистов отметили в преддверии профессионального праздника по поручению главы городского округа Подольск Дмитрия Жарикова.

Общая численность работников в сфере торговли и общественного питания составляет более 20 тысяч человек. На территории городского округа Подольск работает около четырех тысяч объектов розничной торговли, 55 торговых центров и комплексов, а также почти 300 объектов общественного питания.

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«От того, как выглядит и как ведется торговля в городе, от этого зачастую зависит экономика городского округа Подольск. У нас несколько тысяч предпринимателей заняты в сфере торговли», — отметил заместитель главы администрации городского округа Подольск Иван Шляхтин.

Медаль за заслуги перед городским округом Подольск первой степени вручили администратору торгового центра «Остров сокровищ» Татьяне Варгиной. Она работает в сфере торговли уже 40 лет.

«Мы сделали сейчас большую реконструкцию: дорожное полотно, украсили внутри наш торговый комплекс. У нас появились новые арендаторы. <…> Мы работаем трудимся и любим свою работу», — поделилась Татьяна.

В числе награжденных был также представитель сферы общественного питания — официант ресторана «Русский чай» Денис Воробьев.

«Без дипломов до 2000 года не брали на работу. Саму практику я получил в разнообразных ресторанах и применяю ее. Надеюсь, это нравится людям. Я стараюсь», — сказал Денис.

За последний год в округе открыли 34 объекта торговли, в том числе крупные торговые площадки: сельскохозяйственный рынок «Южный» и фермерский — «Рынок Подмосковья — 3». Оба объекта возвели по распоряжению и при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева.

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