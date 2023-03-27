27 марта 2023, 14:46
Лучших сотрудников Росгвардии наградили за работу в Подмосковье
Руководство Росгвардии Подмосковья поздравило с профессиональным праздником сотрудников службы. Лучшие работники ведомства были награждены грамотами и благодарностями.
Подразделения службы следят за порядком и обеспечивают безопасность жителей в Подмосковье и комплексе Байконур в Казахстане. Также сотрудники ведомства выполняют боевые задачи на Северном Кавказе и в зоне СВО.
С поздравлениями к росгвардейцам обратился председатель региональной общественной организации ветеранов войск правопорядка - полковник милиции в отставке Иван Панко. Он отметил большой вклад ветеранов службы в становление молодого поколения бойцов.
Отличившихся сотрудников наградили нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарностями.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе центров поддержки семей бойцов СВО.
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Росгвардия
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