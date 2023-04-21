Подмосковье 21 апреля 2023, 11:51 Лучших сотрудников предприятий Лобни наградили в преддверии Дня труда Московской области

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Лучших сотрудников предприятий Лобни наградили во Дворце культуры «Чайка» в преддверии Дня труда Московской области. Благодарственные письма и почетные грамоты получили педагоги, врачи, полицейские, коммунальщики, водители и администраторы.

День труда отмечается в Подмосковье в третью субботу апреля.

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«Ежегодно в праздник труда Московской области мы чествуем трудовые заслуги людей самых разных профессий. Мы гордимся нашими ветеранами труда, нашими сильными трудовыми коллективами, династиями. Мы ценим тех, кто своим добросовестным трудом <…> вносит вклад в развитие нашего городского округа, любимого Подмосковья и всей нашей большой страны», — сказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Жителей Лобни с праздником поздравил депутат Московской областной думы Михаил Мурзаков.

К празднику приурочили конкурс детских сочинений на тему будущей профессии. Авторов лучших работ отметили на торжественном собрании. Первое место заняла ученица 10-го класса городского лицея Арина Третьякова. Она рассказала, что мечтает обучать иностранным языкам детей с дефектами развития речи.

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