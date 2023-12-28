Подмосковье 28 декабря 2023, 07:30 Лучших сотрудников подмосковного БТИ наградили по итогам работы в 2023 году Пресс-служба БТИ Московской области

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В БТИ Московской области прошла церемония награждения сотрудников учреждения по итогам работы в 2023 году. Грамоты вручила гендиректор бюро Елена Казимир.

Сотрудников ведомства отметил от БТИ и регионального министерства имущественных отношений.

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«Благодаря поддержке регионального министерства имущественных отношений, а также слаженной команде целеустремленных профессионалов, наше учреждение по-прежнему остается лидером в предоставлении государственных услуг в сфере учета и регистрации недвижимого имущества», — заявила Казимир.

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