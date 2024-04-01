Подмосковье 01 апреля 2024, 19:58 Лучших сотрудников Московского областного онкодиспансера выбрали по итогам работы в 2023 году Московский областной онкологический диспансер

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Лучших сотрудников Московского областного онкологического диспансера выбрали по итогам работы в 2023 году. Фотографии 24 специалистов разместили на доске почета на входе в консультативно-диагностический центр медицинского учреждения.

По словам главного врача Московского областного онкологического диспансера Владимира Асташова, доска почета — это один из методов поощрения специалистов.

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«Пациенты, которые приходят к нам в онкодиспансер, сразу видят лучших сотрудников — это и врачебный, и сестринский составы, а также сотрудники администрации, которые прикладывают все свои усилия для того, чтобы улучшить как медицинское обслуживание пациентов, так и организацию их лечения», — рассказал Асташов.

Поощрять сотрудников за высокие результаты работы уже стало доброй традицией. Списки специалистов обновляются ежегодно. Всего в онкодиспансере работают 802 сотрудника.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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