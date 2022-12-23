Подмосковье 23 декабря 2022, 18:11 Лучших сотрудников МЧС наградили ко Дню спасателя в Ногинске

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Сотрудников МЧС наградили ко Дню спасателя в Ногинске. Глава Богородского округа Игорь Сухин поздравил спасателей с профессиональным праздником и поблагодарил за непростой труд.

Концертную программу ко Дню спасателя подготовили для сотрудников МЧС в районном доме культуры.

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«В череде предновогодних мероприятий День спасателя я считаю самым ценным и важным. Есть возможность еще раз поблагодарить и отметить героев, которые служат людям и Отечеству. Работа спасателя — это постоянный риск во имя спасения человеческих жизней. Мужество и верность — служебный долг. А доблесть и героизм стали для них нормой жизни», — отметил глава городского округа Богородский Игорь Сухин.

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Ногинский «Мособлпожспас» к профессиональному празднику организовал выставку спецтехники. Школьники и студенты колледжа «Энергия» смогли почувствовать себя настоящими спасателями, подержав в руках спецоборудование, посидев за рулем пожарной машины или спасательного снегохода.

«От Ногинского спасательного центра представлены спасательные [машины] тяжелого класса, робототехника — очень интересные экспонаты, автомобили разминирования. От нашего управления мы показываем аварийно-спасательный автомобиль, на котором спасатели каждый день выступают на боевое дежурство», — рассказал начальник территориального управления № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Квашнев.

Ребятам показали на выставке самые разные авто: для пожаротушений, радиационной и химической разведки. Был на выставке даже комплекс МВ4. Он помогает спасателям в разминировании. Работает дистанционно по противопехотным минам.

Вся техника — это не просто выставочный экземпляр, а верные помощники спасателей, которые практически каждый день используются в работе.

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