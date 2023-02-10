Подмосковье 10 февраля 2023, 16:47 Лучших сотрудников корпорации «Рубин» наградили в честь Дня науки в Балашихе

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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров наградили 10 сотрудников корпорации «Рубин» в честь Дня науки. Они получили благодарственные письма и почетные грамоты.

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Авиационная корпорация «Рубин» из года в год растет, обеспечивая рабочими местами жителей Балашихи и соседних городов. В прошлом году там открыли новый корпус, где выпускают изделия из углеродных композиционных материалов для самолетов, а также для атомной, нефтегазовой и машиностроительной отраслей промышленности.

«Благодаря вашей работе, профессионализму и изобретательности авиационная корпорация „Рубин“ остается одним из ведущих научно-производственных предприятий в нашей стране. Оно не стоит на месте, а продолжает постоянно развиваться. Сегодня мы смогли в этом убедиться, осмотрев несколько научно-производственных площадок. Особенно радует, что вместе с региональным Фондом развития промышленности вами в сжатые сроки был построен новый корпус, где будут производиться уникальные тормозные диски», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Рубин» разрабатывает и производит комплектующие для всей авиационной техники российского производства, являясь единственным в своем роде предприятием на территории СНГ.

«Авиационная корпорация „Рубин“ одно из градообразующих предприятий округа. Здесь работают более двух тысяч человек. В конце прошлого года здесь открыли новое производство. Сегодня осмотрели ряд цехов предприятия. Приятно, что корпорация постоянно развивается, с каждым годом появляются все новые производства, новые цеха, новые контракты, растет количество сотрудников», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

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